Хан поблагодарил Хиллари Клинтон за помощь в начале карьеры

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Амир Хан , который вернётся на профессиональный ринг в 2018 году, поблагодарил экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон за помощь, оказанную ему на заре карьеры.

Представляя Великобританию, боксёр был урождённым пакистанцем, что создавало для спортсмена трудности при поездках в США. Устав от постоянных трудностей при пересечении границы, Хан при встрече с Клинтон рассказал ей о проблемах.

Сейчас Амир подтвердил, что та встреча с Хиллари решила его трудности. При этом спортсмен не конкретизировал, чем ему помогла политик, сообщает ThePostGame.