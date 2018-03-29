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Хан поблагодарил Хиллари Клинтон за помощь в начале карьеры
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Хан поблагодарил Хиллари Клинтон за помощь в начале карьеры 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира в полусреднем весе Амир Хан, который вернётся на профессиональный ринг в 2018 году, поблагодарил экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон за помощь, оказанную ему на заре карьеры.
Представляя Великобританию, боксёр был урождённым пакистанцем, что создавало для спортсмена трудности при поездках в США. Устав от постоянных трудностей при пересечении границы, Хан при встрече с Клинтон рассказал ей о проблемах.
Сейчас Амир подтвердил, что та встреча с Хиллари решила его трудности. При этом спортсмен не конкретизировал, чем ему помогла политик, сообщает ThePostGame.
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