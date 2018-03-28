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Дэвид Прайс: Не буду переживать по поводу допинг-проб Поветкина
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Дэвид Прайс: Не буду переживать по поводу допинг-проб Поветкина 

Советский спорт 56 минут назад
Дэвид Прайс: Хочу победить Поветкина, пусть и ценой яркого поединка
Напомним, в декабре 2016 года в крови россиянина обнаружили запрещенное вещество остарин. После этого Поветкин был дисквалифицирован, а его поединок против канадца Бермейна Стиверна был отменен. Совсем недавно россиянин получил разрешение на участие в боях.
"У Поветкина были проблемы в прошлом, но я не думаю, что подобное повторится сейчас. У меня есть шанс сразиться с Александром, но я не буду переживать по поводу его допинг-проб", — приводит слова Прайса ESPN.
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