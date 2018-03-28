Дэвид Прайс: Не буду переживать по поводу допинг-проб Поветкина

Дэвид Прайс : Хочу победить Поветкина, пусть и ценой яркого поединка

Напомним, в декабре 2016 года в крови россиянина обнаружили запрещенное вещество остарин. После этого Поветкин был дисквалифицирован, а его поединок против канадца Бермейна Стиверна был отменен. Совсем недавно россиянин получил разрешение на участие в боях.

"У Поветкина были проблемы в прошлом, но я не думаю, что подобное повторится сейчас. У меня есть шанс сразиться с Александром, но я не буду переживать по поводу его допинг-проб", — приводит слова Прайса ESPN.