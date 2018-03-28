«Пёс» Ангуло против «Латинского змея» Мора в андеркарде Лара–Хёрд

Андеркард боксёрского вечера 7 апреля в Лас-Веасе (США), главным событием которого станет унификация в весовой категории до 69,9 кг за титулы WBA/IBF/IBO между Эрисланди Лара и Джарреттом Хёрдом, пополнился мексиканским противостоянием экс-чемпиона мира WBC Серхио Мора (28-5-2, 9 КО) и Альфредо Ангуло (24-6, 20 КО).

8-раундовый бой пройдёт в рамках суперсреднего веса (до 76,2 кг) и не попадёт в прямую трансляцию на телеканале Showtime.

И «Пёс» Ангуло, и «Латинский змей» Мора выйдут в ринг после поражений. В августе 2016 года Альфредо был неожиданно перебоксирован в 10-ти раундах середняком Фредди Эрнандесом, а Серхио в 2015-16 гг. дважды подряд досрочно уступил Дэниелу Джейкобсу

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