Ещё
«Пёс» Ангуло против «Латинского змея» Мора в андеркарде Лара–Хёрд
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Пёс» Ангуло против «Латинского змея» Мора в андеркарде Лара–Хёрд 

Vringe.com 36 минут назад
Фото: Vringe.com
Андеркард боксёрского вечера 7 апреля в Лас-Веасе (США), главным событием которого станет унификация в весовой категории до 69,9 кг за титулы WBA/IBF/IBO между Эрисланди Лара и Джарреттом Хёрдом, пополнился мексиканским противостоянием экс-чемпиона мира WBC Серхио Мора (28-5-2, 9 КО) и Альфредо Ангуло (24-6, 20 КО).
8-раундовый бой пройдёт в рамках суперсреднего веса (до 76,2 кг) и не попадёт в прямую трансляцию на телеканале Showtime.
И «Пёс» Ангуло, и «Латинский змей» Мора выйдут в ринг после поражений. В августе 2016 года Альфредо был неожиданно перебоксирован в 10-ти раундах середняком Фредди Эрнандесом, а Серхио в 2015-16 гг. дважды подряд досрочно уступил Дэниелу Джейкобсу.
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Александр Поветкин vs Дэвид Прайс — промо-видео от vRINGe.com Дэвид Хэй: Джошуа — совершенно монструозный мужик Джошуа — Уайлдеру: Веди себя скромнее, а то отцепим от поезда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода Ибрагимовича из «Манчестер Юнайтед»
Сборную РФ по футболу сочли слабейшей в истории
Футболистам сборной РФ предложили поучиться за рубежом3
Плющенко обратился к Загитовой157
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение