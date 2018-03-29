Прайс знает эффективный способ нокаутировать Поветкина

Британский супертяжеловес Дэвид Прайс (22-4, 18 КО), который вечером 31 марта выйдет на главный бой в карьере против россиянина Александра Поветкина (33-1, 23 КО), клянётся, что бояться фаворита не собирается, да и пассивным быть не намерен. Двухметровый середняк считает, что Витязь не устоит, если пропустит от него «чистяк». Дело за малым — донести такой удар.

«Никогда не любил использовать в качестве мотивации желание разочаровать критиков, — заявил он в эфире Sky Sports. — Считал, что не стоит усилий вообще обращать внимания на тех, кто в тебе сомневается. Но, в принципе, любая мотивация хороша. Так что да, мне хочется потом снять перчатку и показать всем два пальца (? — ред.) с требованием извинений за то, что списывали меня со счетов».

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«Все вот шумят о репутации… Репутация в вечер боя улетит в форточку, потому что я не собираюсь его бояться. И не буду стесняться махать кулаками. Я выйду в ринг устроить апсет, и вопросы репутации беспокоят меня меньше всего. Верю, что у меня достаточно мощи, чтобы вынести любого супертяжа. Просто нужно попасть ударом», — уточнил Дэвид.

Бой состоится вечером 31 марта в Кардиффе (Уэльс).

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