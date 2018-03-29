Одной строкой: Уайлдер может встретиться с Ковнацки, а Головкин с О'Салливаном

— По данным ирландского ресурса the42.ie, местный слаггер Гэри О'Салливан (27-2, 19 КО) является одним из кандидатов на проведение поединка против чемпиона в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) из Казахстана — бой состоится 5 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в том случае, если мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) не допустят к поединку по причине позитивных февральских допинг-тестов.

— Американский чемпион WBC в хэвивейте (свыше 90,7 кг) Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО) в интервью Tha Boxing Voice сообщил о том, что в следующем поединке может встретиться с польским проспектом Адамом Ковнацки (17-0, 14 КО).

— 28 апреля в Эль-Пасо (штат Техас, США) состоится вечер бокса, в рамках которого пройдут следующие поединки: Хосесито Лопес (35-7, 19 КО) из США встретится с соотечественником Мигелем Крусом (17-0, 11 КО) в рамках полусреднего веса (до 66,7 кг), американцы Абрахам Хан (26-3-1, 16 КО) и Энтони Диррелл (31-1-1, 24 КО) подерутся в рамках суперсреднего веса (до 76,2 кг), а мексиканец Хорхе Лара (29-0-2, 21 КО) проведёт поединок против слаггера Клаудио Марреро (22-2, 16 КО) из Доминиканской Республики в весе до 57,2 кг.

— 23 июня в ЮАР местный крузер (до 90,7 кг) Тхабисо Мчуну (18-4, 11 КО) встретится с бывшим учасником турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS) кубинцем Майком Пересом (23-3-1, 15 КО).

Читайте также: Уайлдер хочет драться с Бризилом, а не с Уайтом — СМИ Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.