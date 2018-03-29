Энтони Джошуа и его страхи

«Это конец!» — смутно пронеслось в мозгу. А потом он словно погрузился с головой под воду. Руки и ноги вмиг потяжелели, и только сердце застучало вдвое быстрее. Он попытался набрать в лёгкие воздуха, тяжело вдохнул и… проснулся…

…третью ночь кряду в холодном поту. В Сент-Джонс-Вуд, в Лондоне, в шикарном арендованном особняке, ставшим для боксёра родным домом. Немного посомневавшись, он на всякий случай (и чтобы окончательно развеять все сомнения) ущипнул себя за плечо.

«Фух! Я дома!»

Энтони лежал в одной из семи спален на любимой кровати. Не на настиле ринга, не на больничной койке.

С его уст вырвался нервный смешок. Он уставился в потолок, вспомнил детство. Как же сильно он мечтал поскорее повзрослеть, стать сильным, смелым…

Нет, не смелым — бесстрашным!

8-летний Энтони Джошуа

И что изменилось? Да ничего! Похоже, страхи взрослели вместе с ним.

Когда-то он боялся быть слабым. Казалось, за порогом дома каждый встречный нюхом чует его слабость и неуверенность. Бокс искоренил чувство неуверенности, но страх не исчез — он мутировал. Энтони Джошуа начал бояться безвестности. Поэтому вёл себя вызывающе, не стесняясь искал и находил приключения на пятую точку.

Тренеры чувствовали недюжинный талант парня, но не смогли прочувствовать всё то, что мешало ему целиком посвятить себя боксу. Периодически он исчезал из зала, иногда в преддверии важных турниров.

Когда парень попался на хранении марихуаны, на его карьере в сборной поставили жирную точку. Но пришлось вернуть против воли — просто потому, что в преддверии чемпионата Европы 2011-го года больше некому было выступить.

Две недели форсированной подготовки, и Джошуа едет в Турцию, представлять Великобританию в весовой категории свыше 91 кг. Одержав две победы, в четвертьфинале Энтони споткнулся на опытном румынском спортсмене Михаи Нисторе.

В преддверии ОИ-2012 (пророческая подпись под фото гласит: «Наша олимпийская надежда»)

«Понятно, что я пребывал в ужасной форме. И нокдаунов там никаких не было, просто я устал настолько, что не смог продолжить боксировать», — вспоминает Джошуа тот четвертьфинальный поединок.

А затем было серебро чемпионата мира в Баку (Азербайджан) и победа на домашних Олимпийских играх (Лондон). Безвестность парню больше не грозила — страх снова мутировал: «Необходимо заработать, обеспечить себе беспечную старость».

Энтони Джошуа — олимпийский чемпион

Энтони Джошуа переходит в профессионалы, принимает предложение промоутера Эдди Херна . О таком союзе обычно говорят просто — «снюхались».

На втором году профессиональной карьеры Джошуа встречает человека-легенду. Они провели десятки раундов спаррингов, а ещё больше времени провели за беседой. Энтони хотел знать всё, его завораживали речи Чемпиона, его хладнокровие и уверенность в собственные силы.

Тогда болельщики почувствовали, что Джошуа начинает во всём подражать Владимиру Кличко . И победа над украинцем в апреле 2017-го года ещё больше усилила это впечатление.

Словно Мастер Йода и его юный падаван

Тем временем в очередной раз мутировали страхи Энтони — он больше не беспокоится за финансы, ведь зарабатывает миллионы. Но теперь он панически боится поражения. Он боится потерять свой нолик. Боится проснуться на настиле ринга перед глазами родной, шокированной публики или ещё хуже — на больничной койке.

Он подозревал, что унаследовал у Кличко абсолютно всё. И даже его страхи.

Особенно страх споткнуться и упасть. И начать всё заново, с нуля.

Когда-то Энтони больше всего поражало то, что потерпев три поражения (три (!) тяжёлых (!) досрочных (!) поражения), Кличко поднялся, продолжил путь и добился своего — превратился в машину, 11 лет правящую королевским дивизионом.

Апрель 2004-го года: Владимира Кличко окончательно списывают со счетов

Он всегда задавался вопросом, а хватит ли ему сил подняться, отряхнуться и продолжить путь, если придётся. Хватит ли?

Но как же всё-таки не хотелось бы получить ответ на этот вопрос.

Ни сейчас, в поединке против Джозефа Паркера , ни потом, в бою с этой мерзкой выскочкой, «мельницеруким» Дионтэем Уайлдером.

А напряжение росло. И временами так сильно хотелось сорваться, выпустить наружу «старого Джошуа», наговорить лишнего или даже не к месту пустить кулаки. Так хотелось показать, что он всего лишь человек, пускай и чемпион мира в хэвивейте, небитый, со 100% показателем нокаутов, наследник легендарного Чемпиона.

Таки сорвался…

Он поднялся и прошёл на кухню. Набрал в стакан воды, жадно к нему присосался. Взглянул на часы. Почти 2:00 PM. Наружу вслух вырвалось грязное ругательство. Энтони не удержался, захохотал, медленно направился к кровати. Иногда «старый Джошуа» всё же вырывался наружу.

Он тяжело шлёпнулся на широченное ложе. Утром тренировка. Необходимо, чтобы организм хорошо восстановился после вчерашних нагрузок. Хладнокровие «питона» Кличко возвращалось к нему. Он снова почувствовал себя машиной, хорошо отлаженным механизмом.

«Всё будет хорошо. Я не могу проиграть. Как минимум, Паркеру».

Энтони Джошуа и его любимая троица: IBF, WBA Super и IBO * * *

«Он не может проиграть. Как минимум, Паркеру».

Согласно опроса, точно также считают примерно 85% читателей vRINGe. И даже больше: 90% из числа тех, кто проголосовал за Джошуа, считают, что британец победит досрочно.

Да и эксперты в подавляющем большинстве своём склоняются к победе Джошуа, иногда всё-таки намекая на то, что у новозеландца есть все шансы максимально усложнить задачу подопечному Херна.

Энди Руис и Джозеф Паркер дерутся за вакантный титул WBO «Паркер — быстрый и хорошо держит удар», — периодически проскакивает как в рядах команды Джошуа, так и в рядах его оппонента.

Частично с этим утверждением спорить бессмысленно: Джозеф действительно гораздо мобильнее Энтони и обладает лучшей ручной скоростью. А вокруг держалки — те ещё вопросы, ведь панчеров в рекорде Паркера не сыскать.

Пожалуй, именно мобильность чемпиона WBO и станет тем фундаментом, на котором попытается построить план на поединок тренер Кевин Бэрри. Тем более, что на фоне Кличко Джошуа временами выглядел несколько статично, периодически забывая о том, что атакующие вылазки сперва необходимо подготовить, подобравшись к оппоненту на удобный угол атаки.

Кевин Бэрри и Джозеф Паркер

Но критическая разница в габаритах бойцов, вкупе с предпочтением Джошуа работать с дальней дистанции, может уже на старте боя вынудить Бэрри внести коррективы.

К счастью для тренера (и, пожалуй, болельщиков), Паркер — не столь прост, как его обычно малюют. Во-первых, новозеландский чемпион может работать как первым номером, так и от оппонента. Во-вторых, Паркер — отличный спойлер, умеющий здорово приклеиться к оппоненту, особенно после неудачной атаки. В-третьих, Джозеф мастерски распределяет силы на всю дистанцию — в отличии от Джошуа, у Паркера за спиной четыре полных 12-раундовых поединка.

Да, новозеландскому чемпиону вполне бы пригодились новые, немного «грязные» навыки ведения боя: удары локтями, бодание головой.

Джозеф Паркер против некоего Развана Кожану

Возможно, стоит упомянуть о «локте Паркера»: в команде чемпиона WBO намекают, что Джозеф залечил ранее беспокоящий локоть, и сейчас его удары стали «гораздо мощнее». Но верится с трудом, не находите?

Для человека своих габаритов, Джошуа — боксёр достаточно таки подвижный и координированный. Британский чемпион обладает отличным джебом, а также левым хуком. На ближней дистанции здорово использует короткие хуки и апперкоты. Обладает неплохим таймингом. Одиночного, нокаутирующего удара у Джошуа, возможно, всё таки нет — британец чаще берёт массой.

Несмотря на предпочтение вести поединок в силовом, атлетическом ключе, Джошуа хорошо обучен и не уступает Паркеру в ударном арсенале.

Энтони Джошуа против Карлоса Такама

Обладая огромным преимуществом в ударной мощи, главная задача британского чемпиона — правильно, рационально распределить функциональный запас.

О проблеме Джошуа не говорил только ленивый — излишняя мышечная масса плохо влияет на выносливость спортсмена. Поэтому повышенное внимание у болельщиков бокса к предматчевому взвешиванию. Сам Джошуа собирается подойти к поединку с меньшим весом, чем это было в последнем бою, против Карлоса Такама (вес Джошуа: 115,2 кг — против Такама, 113,4 кг — против Кличко).

Но не стоит спешить автоматически вписывать проблемы с выносливостью Джошуа в преимущества Паркера. Британец не из тех, кто бездумно гоняется за оппонентом, хорошо режет углы. А защита у Паркера далеко не безгрешная, да и в своих манёврах новозеландский чемпион чересчур часто повторяется, а зачастую опрометчиво пятится вместо того, чтобы уходить в сторону.

Максимально точно спрогнозировать исход боя мешают два фактора. Вопрос держалки Паркера на фоне ударной мощи Джошуа и (возможное) нежелание британца излишне рисковать в попытке закончить бой ярко и досрочно, что частично проглядывалось в бою с Такамом.

Энтони Джошуа и Джозеф Паркер

Редакционная коллегия vRINGe разделилась во мнении:

Игорь Витько уверен, что Паркеру абсолютно нечем крыть козыри Джошуа и ставит на досрочную победу британского чемпиона: Джошуа ТКО 6.

Антон Горюнов верит в крепость бороды и железобетонный характер маори, но не более того: Джошуа UD.

Евгений Пилипенко использует математические модели прогнозирования — эксперт уже ввёл данные в суперсовременный компьютер и ожидает вердикта (ТВА).

Автор считает, что британцу всё же удастся победить досрочно, но не верит в раннюю победу: Джошуа ТКО 10.

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