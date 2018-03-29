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Пермские спортсмены отправятся на первенство мира по рукопашному бою
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Пермские спортсмены отправятся на первенство мира по рукопашному бою 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Сборная Пермского края по рукопашному бою в возрасте от 12 до 15 лет вернулась с победами с первенства России в Ростове-на-Дону. Три первых, два вторых и семь третьих мест — таков итог соревнований для наших спортсменов. За победу боролись 729 спортсменов из 52 регионов страны. Все — победители и призеры прошлогоднего турнира, Всероссийских соревнований, а также первенств Федеральных округов, городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. В итоге определили сильнейших бойцов страны в возрасте от 12 до 15 лет. Главный тренер сборной Пермского края по рукопашному бою Сергей Мачулин рассказал, что наши ребята выиграли в нескольких весовых категориях. — Первые места заняли Евгений Маркаганов — в возрасте 14-15 лет в весе до 36 килограммов, Джошгун Мансимов — 14-15 лет в весе до 42 килограммов и Сергей Балдин в 12-13 лет в весе до 39 килограммов, — рассказал 59.ru тренер. — Ребята весь год старались и стремились к победе. Мы готовились и наблюдали за всей сборной на местных турнирах, а также на выездных соревнованиях. Победители на протяжении всего года показывали высокий результат и на главном старте не подкачали. По итогам будет сформирована юношеская сборная России для участия в первенстве мира. Оно пройдет в Туле в сентябре. Уже известно, что туда попадут пермяки Евгений Маркаганов, Джонгуш Мансимов и Сергей Балдин. — Я занимаюсь уже шесть лет пять дней в неделю по два с половиной часа, — рассказывает один из победителей Евгений Маркаганов. — Все соперники сильны, кто-то силён в борьбе кто-то — в стойке. Я просто слушал своего тренера. И, можно так сказать, что я победил благодаря тренеру.9 апреля пойдёт первенство России по рукопашному бою среди возрастных групп 16-17 и 18-21 лет. — Туда выезжает 12 бойцов нашей сборной, поэтому на первенство мира может поехать больше спортсменов от Пермского края, — пояснил Сергей Балдин.
Ранее пермячки стали вторыми на турнире по эстетической гимнастике в Финляндии.
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