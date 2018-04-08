Флойд Мэйуэзер: Ведём переговоры о поединке между Ломаченко и Дэвисом

Промоутер Флойд Мэйуэзер-мл. (Mayweather Promotions) утверждает, что в случае обоюдных побед с высокой долей вероятности вскоре в ринге встретятся его подопечный Жервонта Дэвис (19-0, 18 КО) из США и украинец Василий Ломаченко (10-1, 8 КО).

По словам Мэйуэзера, он уже провёл предварительные переговоры с президентом промоутерской компании Top Rank Promotions Тоддом Дюбёфом: «Если Дэвис победит Хесуса Куэйяра, то мы сделаем ему бой с Ломаченко. Я уже провёл предварительные переговоры с Дюбёфом».

Отметим, сам Дюбёф подтвердил слова Мэйуэзера.

На этой неделе Дэвис посредством соцсетей выразил недовольство тем, как компания Mayweather Promotions занимается его продвижением. Правда, некоторые из комментариев боксёр впоследствии удалил.

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Напомним, 21 апреля в Нью-Йорке (США) Дэвис и аргентинский панчер Хесус Куэйяр (28-2, 21 КО) разыграют вакантный титул «суперчемпиона» WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг).

А 12 мая также в Нью-Йорке Ломаченко попытается отобрать у Хорхе Линареса (44-3, 27 КО) из Венесуэлы титул чемпиона WBA в лёгком весе (до 61,2 кг), а также титул журнала The Ring.

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