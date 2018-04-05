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Кадры дня: Рокки-стайл — Линарес готовится к поединку против Ломаченко
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Кадры дня: Рокки-стайл — Линарес готовится к поединку против Ломаченко 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Венесуэльский чемпион WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) готовится к поединку против дебютанта дивизиона украинца Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) — 12 мая боксёрами предстоит встреча на легендарной арене Madison Square Garden (Нью-Йорк, США).
Дабы разнообразить тренировочный процесс, венесуэльский чемпион, словно «киношный» Рокки Бальбоа в исполнении неподражаемого Сильвестра Сталлоне, перешёл на кросс-тренинг.
И, конечно же, не забыл поделиться фото-кадрами со своими подписчиками:
Читайте также: Хорхе Линарес: Отсутствие тренера не помешает мне побить Василия Ломаченко
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