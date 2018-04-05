Кадры дня: Рокки-стайл — Линарес готовится к поединку против Ломаченко

Венесуэльский чемпион WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) готовится к поединку против дебютанта дивизиона украинца Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) — 12 мая боксёрами предстоит встреча на легендарной арене Madison Square Garden (Нью-Йорк, США).

Дабы разнообразить тренировочный процесс, венесуэльский чемпион, словно «киношный» Рокки Бальбоа в исполнении неподражаемого Сильвестра Сталлоне , перешёл на кросс-тренинг.

И, конечно же, не забыл поделиться фото-кадрами со своими подписчиками:

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