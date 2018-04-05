Линарес — о поединке с Ломаченко: Можете поставить на меня хоть свой дом!

Венесуэльский чемпион в лёгком весе (до 61,2 кг) Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) уверен, что 12 мая в Нью-Йорке (США) одержит победу над украинцем Василием Ломаченко (10-1, 8 КО) и защитит титулы по версиям WBA и журнала The Ring.

«Прежде всего хочу отметить, что я в восторге от предстоящей возможности драться в легендарном спорткомплексе Madison Square Garden, — отметил Линарес. — Этот поединок — самый важный бой моей карьеры. Знаю, что могу победить. Но мне необходимо подойти к бою в своей лучшей форме. У меня есть план на бой. Мне надо будет очень быстро двигаться. Верьте в меня — я не подведу! Можете даже поставить на меня собственный дом».

«Сперва велись разговоры о поединке с Майки Гарсиа. Но это конкретное предложение пришло первым. Что самое главное? Тренировочный лагерь. Я очень тяжело работаю. Завершил первый этап подготовки в Японии и теперь в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прохожу второй этап», — рассказал чемпион.

Линарес ни в коем случае не преуменьшает заслуг Ломаченко: «Он очень быстрый. Здорово комбинирует, мастерски выходит на необходимый ему угол атаки. Мы готовимся к этому. Он словно играет в „игры разума“ со своими соперниками. Но он также знает, что ему предстоит бой с парнем, который больше в размерах и является прирождённым легковесом. И я — не такой, как все. Не собираюсь стоять истуканом напротив него».

«Если честно, в любительском боксе он выглядел более впечатляюще, — считает Линарес. — Но в профессиональном боксе он ещё не готов ко всему. Например, он не был готов ко встрече с Орландо Салидо. Он — особенный боец, это правда. Особенный, но не идеальный. После поединка болельщики больше не будут называть его Номасченко. Я не сдамся. А теперь только представьте. Я одержу победу над этим «особенным» бойцом и стану ещё «более особенным»».

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