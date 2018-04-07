Линарес рассказал, кто будет готовить его к бою с Ломаченко

Венесуэльский чемпион WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) определился с тренерским составом, который поможет в подготовке к намеченному на 12 мая поединку в Нью-Йорке (США) против украинца Василия Ломаченко (10-1, 8 КО).

Как мы сообщали ранее, Линарес не сможет рассчитывать на услуги своего тренера Исмаэля Саласа, т.к. кубинский специалист пребывает в Лондоне (Великобритания), где готовит британского супертяжа Дэвида Хэя (28-3, 26 КО) к реваншу против Тони Беллью (29-2-1, 19 КО). Салас предложил Линаресу готовиться к бою в Лондоне, но чемпион из Венесуэлы отказал, сославшись на то, что в Великобритании ему некомфортно.

Стало известно, что к поединку против украинца Линареса будет готовить известный американский специалист Руди Эрнандес. Также в составе команды Линареса его брат Карлос и Хорхе Капетийо, тренер по физподготовке.

«Я проходил первый этап подготовки в Японии, — рассказывает чемпион. — Встречался со своим со-промоутером Акихико Хондой. Мы решили, что это — лучший из возможных вариантов. Капетийо работает со мной по утрам, он также является моим диетологом. А мой брат Карлос уже сегодня считается вторым лучшим тренером Японии, а вскоре станет одним из лучших тренеров в мире».

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