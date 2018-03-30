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Ломаченко: бой с М. Гарсией сейчас неактуален
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Ломаченко: бой с М. Гарсией сейчас неактуален 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко поделился ожиданиями от поединка с чемпионом мира по версии WBA в лёгком весе Хорхе Линаресом, проведение которого запланировано на 12 мая в Нью-Йорке, а также рассказал о потенциальном противостоянии с Майки Гарсией.
«Самая большая трудность в бою с Линаресом — стартовые раунды. Мне необходимо будет прочувствовать Линареса, просканировать его, где-то 3-4 раунда. Со сменой весовой категории поменялись тренировки, поменялись нагрузки, но мне это нравится.
Что касается боя с Майки Гарсией, то на данный момент это не совсем актуально. Я боксирую в лёгком весе и собираюсь встретиться со всеми чемпионами в этой весовой категории. Но, конечно, мне бы хотелось встретиться с Гарсией", — рассказал украинец в интервью размещённом на YouTube-канале TheRingDigital.
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