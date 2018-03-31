Ломаченко: не видел ни одного боя с участием Паркера

«Мне сложно говорить о том, как пройдёт этот бой, потому что я не знаю кто такой Паркер. Я не видел ни одного боя с его участием», — рассказал украинец в интервью размещённом на YouTube-канале TheRingDigital.

Встреча между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером пройдёт сегодня, 31 марта.