Ломаченко: не видел ни одного боя с участием Паркера 

Чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко признался, что ему сложно дать какой-то прогноз на объединительный поединок в супертяжёлом весе между чемпионом мира по версиям WBA Super/IBF/IBO Энтони Джошуа и обладателем титула WBO Джозефом Паркером.
«Мне сложно говорить о том, как пройдёт этот бой, потому что я не знаю кто такой Паркер. Я не видел ни одного боя с его участием», — рассказал украинец в интервью размещённом на YouTube-канале TheRingDigital.
Встреча между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером пройдёт сегодня, 31 марта.