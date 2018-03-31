Ещё
Ломаченко: не видел ни одного боя с участием Паркера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ломаченко: не видел ни одного боя с участием Паркера 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко признался, что ему сложно дать какой-то прогноз на объединительный поединок в супертяжёлом весе между чемпионом мира по версиям WBA Super/IBF/IBO Энтони Джошуа и обладателем титула WBO Джозефом Паркером.
«Мне сложно говорить о том, как пройдёт этот бой, потому что я не знаю кто такой Паркер. Я не видел ни одного боя с его участием», — рассказал украинец в интервью размещённом на YouTube-канале TheRingDigital.
Встреча между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером пройдёт сегодня, 31 марта.
Чемпионат.com: последние новости
Согласно котировкам, Поветкин легко нокаутирует Прайса в Кардиффе Костя Цзю перенёс операцию на сердце после инфаркта Джошуа провёл открытую тренировку перед боем с Паркером
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легенде СССР отказались вернуть украденную медаль50
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Билялетдинов покинул «СКА-Хабаровск»
Египетский футболист повторил рекорд Роналду
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение