Роналду посетит бой Ломаченко — Линарес

Чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко подарил перчатки нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду . Подарок 33-летнему футболисту передал менеджер украинского боксёра Эгис Климас в Женеве, где 26 марта сборная Португалии провела товарищеский матч с командой Нидерландов.

В качестве ответного жеста португальский футболист 12 мая в Лас-Вегасе посетит развлекательный центр Madison Square Garden, где украинский боксёр проведёт бой с чемпионом мира по версии WBA в лёгком весе Хорхе Линаресом, о чём сообщил Климас.