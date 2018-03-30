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Роналду посетит бой Ломаченко — Линарес
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Роналду посетит бой Ломаченко — Линарес 

Чемпионат.com 21 минуту назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко подарил перчатки нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Подарок 33-летнему футболисту передал менеджер украинского боксёра Эгис Климас в Женеве, где 26 марта сборная Португалии провела товарищеский матч с командой Нидерландов.
В качестве ответного жеста португальский футболист 12 мая в Лас-Вегасе посетит развлекательный центр Madison Square Garden, где украинский боксёр проведёт бой с чемпионом мира по версии WBA в лёгком весе Хорхе Линаресом, о чём сообщил Климас.
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