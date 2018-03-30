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Школьница из Выборга взяла «золото» на первенстве России по рукопашному бою
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Школьница из Выборга взяла «золото» на первенстве России по рукопашному бою 

Ivyborg.ru 3 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Юная спортсменка из Выборга Олеся Спехова завоевала золотую медаль первенства России по рукопашному бою. Турнир завершился в Ростове-на-Дону 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба МБУ СШОР «Фаворит».
Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» выступала в весовой категории до 60 кг. В финальной встрече Олеся встретилась с соперницей из Самарской области и уверенно обыграла свою сверстницу.
Всего в копилке спортсменов из Ленобласти оказались золотая, серебряная и две бронзовые медали.
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