Школьница из Выборга взяла «золото» на первенстве России по рукопашному бою

Юная спортсменка из Выборга Олеся Спехова завоевала золотую медаль первенства России по рукопашному бою. Турнир завершился в Ростове-на-Дону 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба МБУ СШОР «Фаворит».

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» выступала в весовой категории до 60 кг. В финальной встрече Олеся встретилась с соперницей из Самарской области и уверенно обыграла свою сверстницу.

Всего в копилке спортсменов из Ленобласти оказались золотая, серебряная и две бронзовые медали.