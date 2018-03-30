В апреле у Геннадия Головкина появится третий обязательный претендент

Во Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) приняли решение, что 28 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США) на арене Barclays Center американский экс-чемпион Дэниел Джейкобс (33-2, 29 КО) и польский проспект Мацей Сулецки (26-0, 10 КО) определят обязательного претендента для Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), действующего чемпиона из Казахстана.

У Головкина, обладателя титулов по версиям WBC, WBA Super, IBF, уже есть два обязательных претендента — в августе 2017-го года украинец Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) победил багамца Туреано Джонсона (20-2, 14 КО) и стал обязательным претендентом по линии IBF, а месяцем ранее американец Жермалл Чарло (26-0, 20 КО) остановил боксёра из Аргентины Хорхе Хейланда (29-5-2, 16 КО) и стал обязательным претендентом по линии WBC.

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Напомним, на 5 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) у Головкина запланирован бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО). По причине двух положительных допинг-проб мексиканца, бой может не состояться — в случае дисквалификации Альвареса Головкину подберут нового оппонента.

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