Поветкин: «Я бы не стал говорить, что Джошуа — лох печальный»

”Если надо выйти на ринг, где будет Джошуа, и сделать фото, если это нужно для организации боя, чтобы создать ажиотаж, почему бы нет? Если бы мне начали говорить что-нибудь типа: «Давай, скажи, что это лох печальный», я бы не стал этого делать. А выйти и сфотографироваться с ним, пожать руку… без проблем”, — цитирует Поветкина.