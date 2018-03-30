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Поветкин: «Я бы не стал говорить, что Джошуа — лох печальный»
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Поветкин: «Я бы не стал говорить, что Джошуа — лох печальный» 

SPORT24.ru 1 час назад
Российский тяжеловес Александр Поветкин готов ради продвижения боя с Энтони Джошуа устроить с ним дуэль взглядов на ринге. Поветкин сразится с Дэвидом Прайсом 31 марта в Кардиффе. В рамках того же вечера Джошуа сразится с Джозефом Паркером.
”Если надо выйти на ринг, где будет Джошуа, и сделать фото, если это нужно для организации боя, чтобы создать ажиотаж, почему бы нет? Если бы мне начали говорить что-нибудь типа: «Давай, скажи, что это лох печальный», я бы не стал этого делать. А выйти и сфотографироваться с ним, пожать руку… без проблем”, — цитирует Поветкина.
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