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Стали известны потенциальные участники второго сезона Суперсерии
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Стали известны потенциальные участники второго сезона Суперсерии 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Японский «Монстр» Наоя Иноуэ (15-0, 13 КО), которому 25 мая в Токио (Япония) предстоит дебют в легчайшем весе (до 53,5 кг) в поединке против «обычного» чемпиона WBA британца Джейми Макдоннелла (29-2-1, 13 КО), может принять участие во втором сезоне Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), утверждает промоутер боксёра Хидеюки Охаси (Ohashi Promotions).
NoSparring.com со ссылкой на слова промоутера утверждает, что Охаси вёл предварительные переговоры с организаторами турнира на предмет участия подопечного во втором сезоне Суперсерии в рамках легчайшего веса.
«Нам бы не хотелось смотреть за спину Макдоннеллу, — цитирует источник промоутера. — Но рассмотреть этот вариант нам, конечно же, интересно».
Ранее в интервью IFL TV британский промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing) заявил о том, что его подопечный, «суперчемпион» WBA Райан Барнетт (18-0, 9 КО) мог бы принять участие в турнире. Херн также рассчитывает на участие африканского чемпиона WBO Золани Тете (26-3, 21 КО), бойца промоутера Фрэнка Уоррена (Queensberry Promotions).
Отметим, Джейми Макдоннелл — также подопечный Херна.
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31 марта в Кардиффе (Уэльс) Барнетту предстоит защитить титул в бою с боксёром из Венесуэлы Йонфресом Парехо (21-2-1, 10 КО), а 21 апреля в Белфасте (Великобритания) Тете проведёт защиту титула против аргентинского ветерана Омара Нарваэса (48-2-2, 25 КО).
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