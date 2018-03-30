Стали известны потенциальные участники второго сезона Суперсерии

Японский «Монстр» Наоя Иноуэ (15-0, 13 КО), которому 25 мая в Токио (Япония) предстоит дебют в легчайшем весе (до 53,5 кг) в поединке против «обычного» чемпиона WBA британца Джейми Макдоннелла (29-2-1, 13 КО), может принять участие во втором сезоне Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), утверждает промоутер боксёра Хидеюки Охаси (Ohashi Promotions).

NoSparring.com со ссылкой на слова промоутера утверждает, что Охаси вёл предварительные переговоры с организаторами турнира на предмет участия подопечного во втором сезоне Суперсерии в рамках легчайшего веса.

«Нам бы не хотелось смотреть за спину Макдоннеллу, — цитирует источник промоутера. — Но рассмотреть этот вариант нам, конечно же, интересно».

Ранее в интервью IFL TV британский промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing) заявил о том, что его подопечный, «суперчемпион» WBA Райан Барнетт (18-0, 9 КО) мог бы принять участие в турнире. Херн также рассчитывает на участие африканского чемпиона WBO Золани Тете (26-3, 21 КО), бойца промоутера Фрэнка Уоррена (Queensberry Promotions).

Отметим, Джейми Макдоннелл — также подопечный Херна.

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31 марта в Кардиффе (Уэльс) Барнетту предстоит защитить титул в бою с боксёром из Венесуэлы Йонфресом Парехо (21-2-1, 10 КО), а 21 апреля в Белфасте (Великобритания) Тете проведёт защиту титула против аргентинского ветерана Омара Нарваэса (48-2-2, 25 КО).

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