Поветкин оказался легче Прайса почти на 13 кг 

Завтра, 31 марта в Кардиффе состоится масштабный вечер бокса, в рамках которого выступит и экс-чемпиона мира в супертяжёлом весеАлександр Поветкин. Его соперником станет британец Дэвид Прайс. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.
По её итогам Прайс значительно перевесил Поветкина. Так, весы под британцем показали 116,1 кг, в то время как Поветкин потянул 103,8 кг. Ожидается, что победитель этого боя получит шанс сразиться за полноценный титул по версии WBA, которым владеет Энтони Джошуа.