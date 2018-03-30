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Поветкин оказался легче Прайса почти на 13 кг
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Поветкин оказался легче Прайса почти на 13 кг 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Завтра, 31 марта в Кардиффе состоится масштабный вечер бокса, в рамках которого выступит и экс-чемпиона мира в супертяжёлом весеАлександр Поветкин. Его соперником станет британец Дэвид Прайс. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.
По её итогам Прайс значительно перевесил Поветкина. Так, весы под британцем показали 116,1 кг, в то время как Поветкин потянул 103,8 кг. Ожидается, что победитель этого боя получит шанс сразиться за полноценный титул по версии WBA, которым владеет Энтони Джошуа.
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