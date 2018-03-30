Энтони Джошуа, Джозеф Паркер, усы Грудинина и моя борода

В субботу в Кардиффе (Уэльс, Великобритания) чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF британец Энтони Джошуа встретится с чемпионом мира в том же нелегком весе, но по версии WBO новозеландцем Джозефом Паркером

В последние дни мне все время попадаются мнения, причем исходящие отнюдь не от профанов, согласно которым у Паркера есть шансы на победу. Так и тянет на что-нибудь поспорить, что у новозеландца их нет. Только вот не знаю, на что спорить. Стремно как-то. Вон Грудинин усы проспорил… О! Поставлю-ка и я на кон усы Грудинина. А так как он о моей ставке не узнает, так ему и сбривать их повторно не придется. А если узнает, так что же я к нему с судебным приставом прибегу? Скорее, он ко мне. Да и не с приставом а с дяденькой-милиционером, и дадут мне суток десять за мелкое хулиганство, да еще заставят сбрить мою хилую седую бороденку. И никакие мои крики «Я больше не бу-у-у-у-ду-у-у-у!» меня не спасут от этой страшной участи.

Однако, полагаю, что ни меня, ни усы Грудинина никакая страшная участь на этот раз не ждет. Все будет очень буднично. Выйдет Джошуа и победит. Скорее всего, не очень быстро. Где-то во второй половине. Максимальное чудо, которое я допускаю, и то со скрипом старой телеги, что Паркер достоит до финального гонга, но и в это мне не очень верится.

Честно говоря, возможно, ввиду общей умственной ограниченности и отсталости, я вообще не вижу, что может давать надежды на победу Паркера. Ну да: 24 победы, из них 18 нокаутом. Но кого он так славно побеждал и нокаутировал? Даже серьезному любителю бокса большинство этих имен ничего не скажут. А остальным ничего не скажет и имя самого Паркера, хоть он и чемпион мира аж в тяжелом весе по какой-то версии.

Кстати, в последних трех боях никаких побед нокаутом у Паркера не было. А противниками его были просто крепкие бойцы, но никак не звезды межгалактического уровня — пуэрториканец Энди Руис , немецкий румын Разван Кожану и британец Хьюи Фьюри, очень младший брат Фьюри Тайсона. Причем в боях с Руисом и Фьюри в каждом случае нашлось по одному судье, который дал ничью. Ну, ничьей там, может быть, и не было, но это были вполне конкурентные бои. Кроме того, два года назад Паркер не так чтобы уж очень победил француза камерунского разлива Карлоса Такама.

В общем, новозеландец довольно крупный, довольно бьющий и в целом неплохой боец, но не более того. В свое время я выстраивал всякие схемы, как бы вывести на него Александра Поветкина , у которого в бою с Паркером были бы, как мне кажется, хорошие шансы на победу, но вряд ли их удалось бы осуществить. Паркера его команда изначально готовила к продаже за большие деньги, то есть к бою с Энтони Джошуа. И вот эти-то торги, я извиняюсь, поединок мы и увидим.

Джошуа застолбил за собой место в истории, нокаутировав Владимира Кличко и завершив его карьеру. Правда, в последнем бою с Карлосом Такамом он выглядел, что называется, не фонтан, но этому есть объяснения.

Во-первых, так часто бывает: когда боец провел главный на тот момент бой своей жизни, в следующем бою он отдыхает. Вот и Джошуа слегка отдохнул, готовясь к бою с Такамом, и собирался отдохнуть и в ринге, но тот ему бестактно помешал.

Во-вторых, Такам — очень серьезный и неудобный боец. Хорошо в бою с ним никому не было. Убедительнее всех его победил Александр Поветкин, который в октябре 2014 года нокаутировал его в 10 раунде, но до этого и ему пришлось нелегко.

В общем, я уверен, что по бою с Такамом о нынешнем Джошуа судить нельзя. На этот раз он будет таким или почти таким, каким был в бою с Кличко: очень сильным, собранным, просчитавшим вместе с командой все варианты, которых, кстати, совсем немного, и всего этого с лихвой хватит для победы.

Да, и вот еще что. Все-таки не буду я ставить на кон усы Грудинина. Неохота мне знакомиться с милицией. Поставлю-ка я лучше усы Дудя. Ах, у него их нет, ну, вот и славно. Если ты ставишь на кон то, чего нет, то ничего тебе и не будет. Ну, а если Джошуа вдруг каким-то чудом проиграет, бороденку сбрею. Честное пионерское, медленно, но уверенно переходящее в честное пенсионерское.