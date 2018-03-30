Херн объяснил, почему Уайлдер должен не медля соглашаться на бой с Уайтом

Если американский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО) хочет перестраховаться на случай апсета и гарантировать себе реванш, то должен соглашаться на бой с британцем Диллианом Уайтом (23-1, 17 КО) прямо сейчас. Потому что когда WBC обяжет его драться с Уайтом, как официальным претендентом на титул, пункта о повторном поединке в контракте не предвидится.

Об этом в интервью Sky Sports поведал промоутер британца Эдди Херн , продолжающий убеждать Уайлдера выйти в ринг с Уайтом, а уже после этого со спокойной душой идти с битвой на Энтони Джошуа

«Уайлдер должен понять, что если он согласится драться с Уайтом сейчас, то получит (в контракте) пункт о реванше (в случае поражения). Если же он будет драться с Уайтом в рамках обязательной защиты, то никакого обязательного реванша ему не видать. Потому для Уайлдера есть смысл встретиться с ним сейчас», — рассуждает Херн.

«Уайлдер не хочет драться с Уайтом, потому что для него это большой риск, а с Джошуа он может сделать намного больше денег, — продолжает Эдди. — Однако, если Дионтэй хочет провести следующий бой именно с Джошуа, то этого не случится до октября или ноября, а может даже декабря. Джошуа может провести промежуточный бой, а потом выйти в ринг ещё раз в ноябре или декабре, так что Уайлдер-Уайт — это никакая не альтернатива Уайлдер-Джошуа. Если же Уайлдер не сможет победить Уайта, тогда Диллиан будет драться с Энтони за звание абсолютного чемпиона».

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