Президент WBC угрожает «потенциальному убийце» Уайлдеру дисциплинарным комитетом

Чемпион WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Дионтэй «Бронзовый бомбардировщик» Уайлдер (40-0, 39 КО) в эфире Power 105.1 FM в очередной раз сказал, не подумав — американец заявил, что хотел бы убить соперника в ринге. Оказалось, что сказанное не прошло мимо президента WBC Маурисио Сулеймана.

«Я хотел бы убить человека в бою. Реально хотел бы. Вернее, не совсем я, а «Бронзовый бомбардировщик». Когда я выхожу в ринг, то становлюсь абсолютно другим человеком. Я не нервничаю, не боюсь, никаких бабочек в животе, никаких чувств. Есть только одно — желание нокаутировать соперника. С силой, которой я обладаю, это не так уж и сложно. Эта сила настолько велика, что я до сих пор не знаю её предела», — разошёлся чемпион в прямом эфире.

«Даже страшно представить, что было бы, обладай кто-нибудь такой силой в уличной схватке. Я даже в перчатках на 10 унций чуть не убил Артура Шпильку . Думаю, он даже находился при смерти какое-то время, секунд 3-5. Моя рука — словно пушка. И если мне грозит опасность, я использую свою пушку по назначению. Ведь тогда у меня есть право самозащиты», — цитирует высказывания Уайлдера WBN.

Сулейман не одобряет поведения своего чемпиона: «Пока что я не могу поверить, что это и вправду сказал Уайлдер. Я ведь хорошо знаю этого парня. Мне тяжело поверить, что он сказал, будто хочет кого-нибудь убить в ринге. Это неприемлемо. Это противоречит кодексу организации. Дисциплинарный комитет WBC рассмотрит это деликатное дело».

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