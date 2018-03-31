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Уайлдер: Надеюсь, Паркер побьёт Джошуа
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Уайлдер: Надеюсь, Паркер побьёт Джошуа 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Обладатель титула WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) американец Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО) утверждает, что 31 марта в поединке между чемпионом WBA Super, IBF, IBO британцем Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) и чемпионом WBO новозеландцем Джозефом Паркером (24-0, 18 КО) будет держать кулачки за победу последнего.
«Предпочитаю, чтобы победил Паркер, — утверждает Уайлдер в интервью BoxingScene. — Думаю, он быстрее примет мой вызов. Джошуа ведь не просто так недавно признался, что боится потерпеть поражение. В этом-то и вся причина. Поэтому они и не хотят боя против самого опасного и жёстко бьющего чувака в дивизионе. А это, конечно же, я, Дионтэй Уайлдер. Вот поэтому я и буду болеть за Паркера».
По мнению Уайлдера, вся проблема в том, что Паркеру не отдадут победу в Британии. Выход один — нокаутировать Джошуа: «Я говорил раньше и повторю снова. Паркеру нужна победа нокаутом. Очень много чего на кону. А Джошуа дерётся в родных стенах. Вспомните сами, как рефери остановил поединок Джошуа против Карлоса Такама. Они сделают всё, чтобы сберечь его рекорд. Они не дадут возможности кому-либо пройти всю дистанцию с Джошуа».
«Людей не обманешь. Если Паркер перебоксирует Джошуа, но не получит победу, люди выскажут своё отношение к происходящему. Но я повторюсь снова и снова: Паркеру нужен нокаут. Только так он снимет все вопросы», — заявил Уайлдер.
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