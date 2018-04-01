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Поветкин остался лидером рейтинга тяжеловесов WBA
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Поветкин остался лидером рейтинга тяжеловесов WBA 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российский боксер Александр Поветкин сохранил за собой первую строчку в обновленном рейтинге тяжеловесов Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает ТАСС.
Второе место занимает Фрес Окендо из Пуэрто-Рико. Тройку лидеров замыкает американский боксер Джаррелл Миллер.
Еще один россиянин Александр Устинов расположился на десятой строчке.
Ранее сообщалось, что Поветкин в пятом раунде нокаутировал Дэвида Прайса и защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.
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