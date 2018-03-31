Ещё
Четыре российских боксера поспорят за золотые медали юниорского первенства Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Четыре российских боксера поспорят за золотые медали юниорского первенства Европы 

Р-Спорт 28 минут назад
Представители сборной России по боксу Альберт Батыргазиев и Владислав Савостьянов в субботу выиграли полуфинальные поединки вечерней сессии первенства Европы среди спортсменов в возрасте 19-22 лет, которое проходит в Румынии.
Батыргазиев во встрече весовой категории до 60 килограммов победил молдаванина Дорина Буксу. А Савостьянов (до 69 кг) нанес поражение украинцу Максиму Пилипцу.
Ранее в субботу в финал в своих весовых категориях пробились россияне Ислам Абумуслимов (до 49 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг). Таким образом, бои за звание чемпионов Европы в воскресенье в итоге проведут четыре спортсмена российской команды.
Бронзовыми призерами соревнований стали россияне Максим Стахеев (до 52 кг), уступивший в полуфинале испанцу Габриэлю Эскобару Маскунано, и Владислав Муравин (свыше 91 кг), проигравший хорвату Марко Милуну.
Р-Спорт: последние новости
Боксер Сироткин победил Форда в бою за титул WBA Intercontinental Поветкин перед боем с Прайсом оказался легче британского боксера на 12 кг Кремлев: заинтересованы в проведении главных боев WBSS следующего сезона в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легенде СССР отказались вернуть украденную медаль50
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Билялетдинов покинул «СКА-Хабаровск»
Египетский футболист повторил рекорд Роналду
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение