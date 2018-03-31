Четыре российских боксера поспорят за золотые медали юниорского первенства Европы

Представители сборной России по боксу Альберт Батыргазиев и Владислав Савостьянов в субботу выиграли полуфинальные поединки вечерней сессии первенства Европы среди спортсменов в возрасте 19-22 лет, которое проходит в Румынии.

Батыргазиев во встрече весовой категории до 60 килограммов победил молдаванина Дорина Буксу. А Савостьянов (до 69 кг) нанес поражение украинцу Максиму Пилипцу.

Ранее в субботу в финал в своих весовых категориях пробились россияне Ислам Абумуслимов (до 49 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг). Таким образом, бои за звание чемпионов Европы в воскресенье в итоге проведут четыре спортсмена российской команды.

Бронзовыми призерами соревнований стали россияне Максим Стахеев (до 52 кг), уступивший в полуфинале испанцу Габриэлю Эскобару Маскунано, и Владислав Муравин (свыше 91 кг), проигравший хорвату Марко Милуну.