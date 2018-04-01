Поветкин победил Прайса, нокаутировав его в 5-м раунде

В ночь с 30 на 31 марта в Кардиффе (Уэльс, Великобритания) на арене Principality Stadium проходит масштабный вечер бокса. В его рамках очередной бой на профессиональном ринге провёл экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Поветкин . Ему противостоял некогда проспект дивизиона Дэвид Прайс

Уже с первых раундов россиянин захватил инициативу, умело сокращая дистанцию и проводя комбинационную работу по корпусу и голове. В третьем раунде британец решил пойти вперёд, Поветкин воспользовался этим и поймал его левым боковым, отправив соперника в нокдаун. В концовке раунда уже сам россиянин потерял равновесие, после чего рефери отсчитал ему нокдаун. В четвёртом раунде соперники показали равный бой. Развязка наступила в пятом раунде, когда Поветкин поймал соперника боковым и добил его апперкотом, отправив Прайса в тяжёлый нокаут.