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Глава WBC Маурисио Сулейман: «Поветкин победил Прайса в зрелищной манере»
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Глава WBC Маурисио Сулейман: «Поветкин победил Прайса в зрелищной манере» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Глава WBC Маурисио Сулейман считает, что бой между россиянином Александром Поветкиным и британцем Дэвидом Прайсом получился зрелищным. Поветкин победил нокаутом в пятом раунде. Кроме того, Сулейман подвел итоги боя между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером. Джошуа выиграл по решению судей.
— Поветкин победил в зрелищной манере, а Джошуа доминировал над Паркером и заслуженно победил без какой-либо драмы, — цитирует «Р-Спорт» Сулеймана. — При этом стили боксеров сделали этот бой не таким, каким его ожидали фанаты. Люди жаждут видеть объединительные бои, и бой между Джошуа и чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером вызывает повышенный интерес.
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