Глава WBC Маурисио Сулейман: «Поветкин победил Прайса в зрелищной манере»

— Поветкин победил в зрелищной манере, а Джошуа доминировал над Паркером и заслуженно победил без какой-либо драмы, — цитирует «Р-Спорт» Сулеймана. — При этом стили боксеров сделали этот бой не таким, каким его ожидали фанаты. Люди жаждут видеть объединительные бои, и бой между Джошуа и чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером вызывает повышенный интерес.