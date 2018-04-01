Глава WBC Маурисио Сулейман: «Поветкин победил Прайса в зрелищной манере» 

Глава WBC Маурисио Сулейман считает, что бой между россиянином Александром Поветкиным и британцем Дэвидом Прайсом получился зрелищным. Поветкин победил нокаутом в пятом раунде. Кроме того, Сулейман подвел итоги боя между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером. Джошуа выиграл по решению судей.
— Поветкин победил в зрелищной манере, а Джошуа доминировал над Паркером и заслуженно победил без какой-либо драмы, — цитирует «Р-Спорт» Сулеймана. — При этом стили боксеров сделали этот бой не таким, каким его ожидали фанаты. Люди жаждут видеть объединительные бои, и бой между Джошуа и чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером вызывает повышенный интерес.