Промоутер: бой Поветкина с Прайсом станет подготовкой перед встречей с Джошуа 

Промоутер Андрей Рябинский поделился ожиданиями от предстоящего поединка Александра Поветкина против британца Дэвида Прайса.
"Саша внимательно изучил сильные и слабые стороны оппонента, — цитирует Рябинского газета «Известия». — Прайс боксирует практически у себя дома, но это не помешает Поветкину одержать победу".
"Для нас этот бой — хорошая подготовка перед встречей с Энтони Джошуа. Прайс тоже высокий боксер, но он не такой мощный, как Джошуа", — отметил Рябинский.
Поединок Поветкина и Прайса пройдет 31 марта в Кардиффе.
Ранее соперники провели дуэль взглядов.