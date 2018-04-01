Японский вундеркинд Танака побил Бальдонадо, заходит на титул в третьем весе

Нагоя, Япония. Бывший чемпион мира в двух категориях, непобеждённый японский вундеркинд Косеи Танака (11-0, 7 КО) успешно дебютировал в третьем дивизионе — до 50,8 кг, уверенно справившись с ранее небитым филиппинцем Ронни Бальдонадо (10-1-1, 7 КО).

Бальдонадо попытался взять японца с агрессивного наскока, но не смог удивить Косеи, который грамотно отработал точными контратаками и постепенно погасил запал оппонента. В третьем раунде Танака, казалось, закончил бой, жёстко отправив филиппинца на настил левым хуком, однако Ронни сумел продолжить.

После этого Косеи уже полностью хозяйничал в ринге, расстреливая соперника со всех постижимых углов. В девятом раунде рефери надоело наблюдать за его односторонним превосходством, и бой был остановлен, а Танаке присуждена победа техническим нокаутом.

Ожидается, что уже в следующем поединке Косеи оспорит титул в третьей категории, выйдя в ринг против обладателя титула WBO в 50,8 кг Шо Кимуры, также представляющего Японию.

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