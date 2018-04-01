Поветкин обратился к своим болельщикам

"Хочется поблагодарить всех своих болельщиков за поддержку. Мне очень приятно. Ваша поддержка дает мне силы", — сказал Поветкин в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что Поветкин в пятом раунде нокаутировал Прайса и защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.