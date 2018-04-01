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Поветкин обратился к своим болельщикам
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Поветкин обратился к своим болельщикам 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российский боксер Александр Поветкин поблагодарил болельщиков за поддержку, оказанную ему во время поединка с британцем Дэвидом Прайсом, который прошел 31 марта в Кардиффе, передает "Советский спорт".
"Хочется поблагодарить всех своих болельщиков за поддержку. Мне очень приятно. Ваша поддержка дает мне силы", — сказал Поветкин в своем инстаграме.
Ранее сообщалось, что Поветкин в пятом раунде нокаутировал Прайса и защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.
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