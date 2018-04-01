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Поветкин поблагодарил болельщиков: ваша поддержка даёт мне силы
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Поветкин поблагодарил болельщиков: ваша поддержка даёт мне силы 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Москва24
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular, обладатель титулов WBA Inter-Continental и WBO International Александр Поветкин поблагодарил своих болельщиков за поддержку, сделав это посредством официальной страницы в «Инстаграме»
«Хочется поблагодарить всех своих болельщиков за поддержку. Мне очень приятно. Ваша поддержка даёт мне силы», — завершил боксёр.
Соответствующее видео можно посмотреть на странице россиянина всоциальной сети.
В ночь с 31 марта на 1 апреля Александр Поветкин провёл бой с Дэвидом Прайсом, нокаутировав того в пятом раунде.
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