Поветкин поблагодарил болельщиков: ваша поддержка даёт мне силы

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular, обладатель титулов WBA Inter-Continental и WBO International Александр Поветкин поблагодарил своих болельщиков за поддержку, сделав это посредством официальной страницы в «Инстаграме»

«Хочется поблагодарить всех своих болельщиков за поддержку. Мне очень приятно. Ваша поддержка даёт мне силы», — завершил боксёр.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице россиянина всоциальной сети.