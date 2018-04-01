Ещё
Поветкин выразил благодарность британским болельщикам за поддержку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поветкин выразил благодарность британским болельщикам за поддержку 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский боксер Александр Поветкин поделился впечатлениями после победы в поединке против британца Дэвида Прайса, который состоялся в Кардиффе. Россиянин поблагодарил всех британских болельщиков, которые оказали ему поддержку, сообщает ТАСС.
"Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня, люди в Великобритании действительно любят бокс. Я пытался прочувствовать дистанцию и понять, когда смогу нанести решающий удар. Хочу сказать всем людям в Кардиффе слова благодарности за теплый прием, который они мне оказали", — цитирует Поветкина Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Поветкин в пятом раунде нокаутировал Прайса и защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.
Газета.Ru: последние новости
Поветкин назвал британца Джошуа лучшим боксером мира Американский боксер заявил о желании убить человека во время поединка Боксер Цзю перенес инфаркт и операцию на сердце
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа главная цель Запада в отношениях с РФ29
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут19
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение