Джошуа победил Паркера решением судей и завоевал титул WBO в тяжёлом весе 

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) одержал победу над чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации новозеландцем Джозефом Паркером. Джошуа одержал победу единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO, которым владел Паркер, объединив у себя три из четырёх главных поясов в тяжёлой весовой категории:? WBA, WBO и IBF.
Действующим чемпионом по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) является американец Деонтей Уайлдер.
Ранее сообщалось, что россиянин Александр Поветкин нокаутировал британца Дэвида Прайса в пятом раунде и защитил чемпионские титулы WBA Intercontinental и WBC International в тяжёлом весе.