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Джошуа перевесил Паркера
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Джошуа перевесил Паркера 

Чемпионат.com 30 марта 2018
Фото: Vringe.com
31 марта в Кардиффе (Уэльс, Великобритания) на арене Principality Stadium пройдёт масштабный турнир профессионального бокса, главным событием которого станет объединительный бой в супертяжёлом весе между чемпионом мира весе по версиям WBA (Super), IBF и IBO Энтони Джошуа и чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером.
В канун поединка боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам британец оказался тяжелее оппонента. Джошуа показал на весах 109,8 кг, в то время как вес Паркера составил 107,2 кг.
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