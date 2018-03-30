Джошуа перевесил Паркера

31 марта в Кардиффе (Уэльс, Великобритания) на арене Principality Stadium пройдёт масштабный турнир профессионального бокса, главным событием которого станет объединительный бой в супертяжёлом весе между чемпионом мира весе по версиям WBA (Super), IBF и IBO Энтони Джошуа и чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером

В канун поединка боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам британец оказался тяжелее оппонента. Джошуа показал на весах 109,8 кг, в то время как вес Паркера составил 107,2 кг.