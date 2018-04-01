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Лучшие моменты боя Александра Поветкина и Дэвида Прайса — видео от vRINGe.com
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Лучшие моменты боя Александра Поветкина и Дэвида Прайса — видео от vRINGe.com 

Vringe.com 1 апреля 2018
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеоподборку лучших моментов поединка за титулы интернационального чемпиона по версии WBO и интерконтинентального чемпиона по версии WBA в суперяжёлом весе (свыше 90,7 кг) между россиянином Александром Поветкиным (34-1, 24 КО) и британцем Дэвидом Прайсом (22-5, 18 КО), который состоялся 31 марта в Кардиффе (Уэльс).
Победу жестоким нокаутом в 5-м раунде Поветкин.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Поветкин-Прайс
РЕПОРТАЖ об этом поединке и его ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
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