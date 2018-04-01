Лучшие моменты боя Александра Поветкина и Дэвида Прайса — видео от vRINGe.com

vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеоподборку лучших моментов поединка за титулы интернационального чемпиона по версии WBO и интерконтинентального чемпиона по версии WBA в суперяжёлом весе (свыше 90,7 кг) между россиянином Александром Поветкиным (34-1, 24 КО) и британцем Дэвидом Прайсом (22-5, 18 КО), который состоялся 31 марта в Кардиффе (Уэльс).

Победу жестоким нокаутом в 5-м раунде Поветкин.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Поветкин-Прайс

РЕПОРТАЖ об этом поединке и его ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

или Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.