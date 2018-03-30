Поветкин на процедуре взвешивания оказался легче Прайса на 12 кг

Накануне боя между российским боксером-тяжеловесом Александром Поветкиным и британцем Дэвидом Прайсом состоялась процедура взвешивания. Вес россиянина составил 103,87 кг. Прайс же потянул на 116,1 кг. Бой между ними состоится 31 марта в Кардиффе.

Напомним, что Александр Поветкин является обязательным претендентом на поединок за титул суперчемпиона мира WBA.