Валуев: «Бой с Прайсом будет нелегким, но Саня Поветкин должен победить» 

Депутат Государственной думы РФ, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев считает, что боксер-супертяжеловес Александр Поветкин сможет одержать победу в бою с британцем Дэвидом Прайсом. Поветкин одержал на профессиональном ринге 33 победы (23 из них — нокаутом) и потерпел одно поражение, Прайс одержал 22 победы (18 нокаутов) и 4 поражения.
«Думаю, что бой будет нелегким, но Саня должен победить. Да, Александру сейчас 38 лет, возраст расцвета у него, конечно, прошел. Но у спортсмена-профессионала все зависит от того, какой образ жизни он ведет на протяжении многих лет. Если это проходит без перерыва, взлетов и падений, без уходов в самосозерцание, без тренировок, то спортивная форма, поддерживаемая регулярно, и в 38 лет, поверьте мне, позволяет быть в очень хорошем порядке. Саша на протяжении всей карьеры соблюдал режим, а это ведь красит любого спортсмена», — сказал Валуев.
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