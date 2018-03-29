Валуев: «Бой с Прайсом будет нелегким, но Саня Поветкин должен победить»

«Думаю, что бой будет нелегким, но Саня должен победить. Да, Александру сейчас 38 лет, возраст расцвета у него, конечно, прошел. Но у спортсмена-профессионала все зависит от того, какой образ жизни он ведет на протяжении многих лет. Если это проходит без перерыва, взлетов и падений, без уходов в самосозерцание, без тренировок, то спортивная форма, поддерживаемая регулярно, и в 38 лет, поверьте мне, позволяет быть в очень хорошем порядке. Саша на протяжении всей карьеры соблюдал режим, а это ведь красит любого спортсмена», — сказал Валуев.

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