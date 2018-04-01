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Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
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Появилось видео нокаута британца Прайса в бою с Поветкиным 

Lenta.ru 4 часа назад
На YouTube-канале телеканала «Матч ТВ» появилось видео нокаута британца Дэвида Прайса в бою с россиянином Александром Поветкиным.
Бой состоялся в Кардиффе в ночь на воскресенье, 1 апреля, и завершился в пятом раунде. Поветкин, до этого побывавший в нокдауне, нокаутировал 203-сантиметрового Прайса. Россиянин одержал 34-ю победу в карьере (24-ю — нокаутом). Единственное поражение россиянин потерпел от украинца Владимира Кличко.
>> Поветкин и Джошуа могут встретиться осенью
В тот же вечер британец Энтони Джошуа одержал победу над новозеландцем Джозефом Паркером и стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).
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