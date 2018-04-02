Тренер мужской сборной прокомментировал успех российских боксёров на ЮЧЕ 

Главный тренер мужской сборной России по боксу Эдуард Кравцов прокомментировал успех российских спортсменов на юношеском чемпионате Европы, где они заняли первое место в общекомандном зачёте. «Альберт Батыргазиев сегодня провёл хороший бой, незаслуженно потерпев поражение. Можно выделить его и Муслима Гаджимагомедова, двух лидеров национальной команды. Оба молодых боксёра снова подтвердили своё реноме», — приводит слова Кравцова РИА Новости.
Тренер также отметил Ислама Абумуслимова и Владислава Савостьянова.
«Ислам нас всех порадовал. Он показал качественный бокс, не оставив сомнений в своем перевесе. В выступлении Влада не было стабильности, в каждом бое были провальные раунды, нужно исправлять ошибки», — подчеркнул Кравцов.
Ранее сообщалось, что российские боксёры завоевали три золота на ЮЧЕ в Румынии.