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Тренер мужской сборной прокомментировал успех российских боксёров на ЮЧЕ
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Тренер мужской сборной прокомментировал успех российских боксёров на ЮЧЕ 

RT на русском 3 часа назад
Главный тренер мужской сборной России по боксу Эдуард Кравцов прокомментировал успех российских спортсменов на юношеском чемпионате Европы, где они заняли первое место в общекомандном зачёте. «Альберт Батыргазиев сегодня провёл хороший бой, незаслуженно потерпев поражение. Можно выделить его и Муслима Гаджимагомедова, двух лидеров национальной команды. Оба молодых боксёра снова подтвердили своё реноме», — приводит слова Кравцова РИА Новости.
Тренер также отметил Ислама Абумуслимова и Владислава Савостьянова.
«Ислам нас всех порадовал. Он показал качественный бокс, не оставив сомнений в своем перевесе. В выступлении Влада не было стабильности, в каждом бое были провальные раунды, нужно исправлять ошибки», — подчеркнул Кравцов.
Ранее сообщалось, что российские боксёры завоевали три золота на ЮЧЕ в Румынии.
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