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Бой Поветкина против Джошуа состоится до конца 2018 года
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Бой Поветкина против Джошуа состоится до конца 2018 года 

Газета.Ru 5 часов назад
Бой между российским боксером Александром Поветкиным и чемпионом мира по трем престижным версиям британцем Энтони Джошуа может пройти осенью 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы с промоутером Джошуа Эдди Хирном предварительно обсуждали, что следующий бой должен пройти между Поветкиным и Джошуа. Но пока не подписан контракт, говорить про это, как про что-то «железное», рано. Мы планируем сделать это до конца года, наверное, осенью", — заявил вице-президент Федерации профессионального бокса России.
Ранее Поветкин победил британца Дэвида Прайса в титульном бою.
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