Бой Поветкина против Джошуа состоится до конца 2018 года

Бой между российским боксером Александром Поветкиным и чемпионом мира по трем престижным версиям британцем Энтони Джошуа может пройти осенью 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы с промоутером Джошуа Эдди Хирном предварительно обсуждали, что следующий бой должен пройти между Поветкиным и Джошуа. Но пока не подписан контракт, говорить про это, как про что-то «железное», рано. Мы планируем сделать это до конца года, наверное, осенью", — заявил вице-президент Федерации профессионального бокса России.