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Российский боксер Поветкин нервничает перед боем с Прайсом
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Российский боксер Поветкин нервничает перед боем с Прайсом 

Газета.Ru 31 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российский боксер Александр Поветкин, выступающий в весовой категории свыше 90,7 кг, поделился ожиданиями от боя с британцем Дэвидом Прайсом за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает ТАСС.
"Я немного нервничаю, так как я впервые принимаю участие в таком масштабном боксерском вечере. Я хочу выступить блестяще, особенно в стране, где бокс зарождался как вид спорта. Мне нравится в Великобритании, я дрался здесь на любительском уровне. Мне нужен бой на таком турнире на данном этапе моей карьеры", — цитирует Поветкина The Ring.
Россиянин считает, что от формы Прайса будет зависеть результат боя.
"Мне нужно вести бой на ближней дистанции, чтобы он не смог воспользоваться своим преимуществом в длине рук. Важно будет не просто прямо идти на него, а грамотно перемещаться, правильно двигать корпусом и головой", — добавил он.
На счету Поветкина 33 победы, из которых 23 — нокаутом, а также одно поражение.
В актие Прайса 26 поединков, 22 из которых он выиграл.
Бой между Поветикиным и Прайсом состоится 31 марта в Кардиффе.
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