Российский боксер Поветкин нервничает перед боем с Прайсом

Российский боксер Александр Поветкин , выступающий в весовой категории свыше 90,7 кг, поделился ожиданиями от боя с британцем Дэвидом Прайсом за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает ТАСС

"Я немного нервничаю, так как я впервые принимаю участие в таком масштабном боксерском вечере. Я хочу выступить блестяще, особенно в стране, где бокс зарождался как вид спорта. Мне нравится в Великобритании, я дрался здесь на любительском уровне. Мне нужен бой на таком турнире на данном этапе моей карьеры", — цитирует Поветкина The Ring.

Россиянин считает, что от формы Прайса будет зависеть результат боя.

"Мне нужно вести бой на ближней дистанции, чтобы он не смог воспользоваться своим преимуществом в длине рук. Важно будет не просто прямо идти на него, а грамотно перемещаться, правильно двигать корпусом и головой", — добавил он.

На счету Поветкина 33 победы, из которых 23 — нокаутом, а также одно поражение.

В актие Прайса 26 поединков, 22 из которых он выиграл.

Бой между Поветикиным и Прайсом состоится 31 марта в Кардиффе.