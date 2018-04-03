Промоутер — о том, почему именно Деревянченко должен заменить Альвареса

Лу Дибелла (DiBella Entertainment), промоутер украинского средневеса Сергея Деревянченко (12-0, 10 КО), оказывает давление на Международную федерацию бокса (IBF) — по мнению функционера именно его боец должен в случае необходимости заменить мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) и провести 5 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) поединок с чемпионом Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) из Казахстана.

Напомним, 17 и 20 февраля Альварес провалил два кряду допинг-тестирования — в организме спортсмена выявлен запрещённый препарат кленбутерол. Атлетическая комиссия штата Невада расследует дело Альвареса, но окончательный вердикт вынесет 18 апреля. Команда Головкина против отмены боя, а в случае необходимости промоутер Том Лёффлер обещает подобрать вместо Альвареса качественную замену.

Деревянченко в августе 2017-го года в отборочном поединке нанёс досрочное поражение багамцу Туреано Джонсону (20-2, 14 КО) и является обязательным претендентом для Головкина по линии IBF — казахстанец также владеет титулами WBC, WBA Super, IBO.

«Нас беспокоит сложившаяся ситуация, — рассказывает адвокат Дибеллы. — Всё идёт к тому, что Головкин проведёт промежуточный бой, а в сентябре всё-таки встретится с Альваресом. Ситуация является крайне неприемлемой для Деревянченко. Ведь в сентябре минует год с того времени, как он стал обязательным претендентом. Мы обращаемся к IBF и рассчитываем на принципы честности и неподкупности, которыми и славится эта организация».

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