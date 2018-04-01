Российские боксёры завоевали три золота на ЮЧЕ в Румынии

Российские боксёры завоевали три золотые медали на чемпионате Европы среди юниоров, который проходил в Румынии с 25 марта по 1 апреля. Первые места заняли Ислам Абумуслимов (в весовой категории до 49 кг), Владислав Савостьянов (до 69 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг).

Кроме того, российские спортсмены стали обладателями одной серебряной и двух бронзовых наград. Второе место в категории до 60 кг занял Альберт Батыргазиев, на третьих позициях разместились Максим Стахеев (до 52 кг) и Владислав Муравин (свыше 91 кг).

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