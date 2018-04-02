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Побитый Поветкиным боксер готов повторить бой
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Побитый Поветкиным британский боксер готов повторить бой 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Британский боксер Дэвид Прайс поделился впечатлениями от поединка с россиянином Александром Поветкиным за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории свыше 90,7 кг, сообщает ТАСС.
"Всем привет, просто хочу чтобы вы знали — я в порядке. Я согласился на этот бой, понимая все риски. Но не попробуешь — не узнаешь. Горжусь собой, что поставил на карту все, и выступил перед огромной аудиторией. Я повторил бы это снова. Получил удовольствие от каждой минуты на ринге", — написал Прайс.
Ранее сообщалось, что Поветкин остался лидером рейтинга тяжеловесов WBA.
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