Побитый Поветкиным боксер готов повторить бой

Британский боксер Дэвид Прайс поделился впечатлениями от поединка с россиянином Александром Поветкиным за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории свыше 90,7 кг, сообщает ТАСС.
"Всем привет, просто хочу чтобы вы знали — я в порядке. Я согласился на этот бой, понимая все риски. Но не попробуешь — не узнаешь. Горжусь собой, что поставил на карту все, и выступил перед огромной аудиторией. Я повторил бы это снова. Получил удовольствие от каждой минуты на ринге", — написал Прайс.
Ранее сообщалось, что Поветкин остался лидером рейтинга тяжеловесов WBA.