Джошуа и Паркер подерутся снова? Отвечает промоутер британского чемпиона

«Однозначно, реванша не будет, — говорит Херн. — Но уверен, что Паркер вернётся. Может быть, он был недостаточно хорош в бою против Джошуа, но он — отличный боец. Нам нужны такие люди в дивизионе. Чем больше в дивизионе будет топовых боксёров, тем лучше».

Поддакивает промоутеру и сам Джошуа: «Хочу отдать должное Джозефу и его команде. Для меня было честью делить с ним один ринг. Они попытались и, уверен, попытаются снова. Но это будет уже другая история. Джозеф молод, он не сдастся. Уверен, мы о нём ещё непременно услышим».

(Не) будь как Маркос! — репортаж о поединке Джошуа−Паркер от vRINGe

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