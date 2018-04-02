Ещё
Джошуа и Паркер подерутся снова? Отвечает промоутер британского чемпиона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джошуа и Паркер подерутся снова? Отвечает промоутер британского чемпиона 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Эдди Херн (Matchroom Boxing), промоутер Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO в хэвивейте, отрицает вероятность реванша подопечного с экс-чемпионом WBO Джозефом Паркером (24-1, 18 КО). 31 марта в Кардиффе (Уэльс) Джошуа победил Паркера единогласным судейским решением.
«Однозначно, реванша не будет, — говорит Херн. — Но уверен, что Паркер вернётся. Может быть, он был недостаточно хорош в бою против Джошуа, но он — отличный боец. Нам нужны такие люди в дивизионе. Чем больше в дивизионе будет топовых боксёров, тем лучше».
Поддакивает промоутеру и сам Джошуа: «Хочу отдать должное Джозефу и его команде. Для меня было честью делить с ним один ринг. Они попытались и, уверен, попытаются снова. Но это будет уже другая история. Джозеф молод, он не сдастся. Уверен, мы о нём ещё непременно услышим».
(Не) будь как Маркос! — репортаж о поединке Джошуа−Паркер от vRINGe
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Херн нервничает: Бой с Паркером для Джошуа сложнее, чем с Уайлдером Как Поветкину победить Джошуа? Мнение экс-тренера «Русского Витязя» Беллью о поражении Прайса от Поветкина: Моё сердце разбито
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ22
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети13
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шалимов отправлен в отставку
Уткин предсказал судьбу Манчини в «Зените»
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение