Джошуа и Паркер подерутся снова? Отвечает промоутер британского чемпиона 

Эдди Херн (Matchroom Boxing), промоутер Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO в хэвивейте, отрицает вероятность реванша подопечного с экс-чемпионом WBO Джозефом Паркером (24-1, 18 КО). 31 марта в Кардиффе (Уэльс) Джошуа победил Паркера единогласным судейским решением.
«Однозначно, реванша не будет, — говорит Херн. — Но уверен, что Паркер вернётся. Может быть, он был недостаточно хорош в бою против Джошуа, но он — отличный боец. Нам нужны такие люди в дивизионе. Чем больше в дивизионе будет топовых боксёров, тем лучше».
Поддакивает промоутеру и сам Джошуа: «Хочу отдать должное Джозефу и его команде. Для меня было честью делить с ним один ринг. Они попытались и, уверен, попытаются снова. Но это будет уже другая история. Джозеф молод, он не сдастся. Уверен, мы о нём ещё непременно услышим».
(Не) будь как Маркос! — репортаж о поединке Джошуа−Паркер от vRINGe
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