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Владислав Савостьянов: не подвел страну — поешь гимн на пьедестале
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Владислав Савостьянов: не подвел страну — поешь гимн на пьедестале 

Советский спорт 3 часа назад
В финале в воскресенье он выиграл у англичанина Карла Фейла по очкам. Первые два раунда россиянин вел уверенно, в третьем немного сдал, но бой в итоге оставил за собой — как и золотую медаль по итогам.
— Рад, что не подвел сборную России, что все получилось. Что наш бокс в стране только развивается. Петь гимн на пьедестале — это испытывать огромную гордость за свою страну. Каждый бой был тяжелым по-своему, легких не было. Главное было подойти психологически как надо. Сегодня был тяжелым третий раунд, немного «встали» ноги, может, переел немного. Но все хорошо в итоге. С этим соперником у нас летом был спарринг в Германии на сборах. Там я отработал с ним очень плохо, так как тогда был не в очень хорошей форме. Поэтому психологически было сейчас непросто настроиться перед боем. Но сейчас, слава Богу, все получилось.
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