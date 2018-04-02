Владислав Савостьянов: не подвел страну — поешь гимн на пьедестале

В финале в воскресенье он выиграл у англичанина Карла Фейла по очкам. Первые два раунда россиянин вел уверенно, в третьем немного сдал, но бой в итоге оставил за собой — как и золотую медаль по итогам.

— Рад, что не подвел сборную России, что все получилось. Что наш бокс в стране только развивается. Петь гимн на пьедестале — это испытывать огромную гордость за свою страну. Каждый бой был тяжелым по-своему, легких не было. Главное было подойти психологически как надо. Сегодня был тяжелым третий раунд, немного «встали» ноги, может, переел немного. Но все хорошо в итоге. С этим соперником у нас летом был спарринг в Германии на сборах. Там я отработал с ним очень плохо, так как тогда был не в очень хорошей форме. Поэтому психологически было сейчас непросто настроиться перед боем. Но сейчас, слава Богу, все получилось.