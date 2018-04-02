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Альберт Батыргазиев: Не подняли руку — значит, не выиграл
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Альберт Батыргазиев: Не подняли руку — значит, не выиграл 

Советский спорт 3 часа назад
Лидер сборной России в этом весе доминировал на протяжении всех трех раундов боя с белорусом Дмитрием Асановым. Но подняли руку не ему — возмущение прокатилось по залу. Даже Асанов в знак согласия с тем, что соперник был сильнее, поднял руку Батыргазиеву. Но сам Альберт к поражению в финале отнесся по-другому.
— Руку не подняли, значит, проиграл — я так считаю, мой тренер тоже. Был уверен, что победил, конечно. В поединке была тактическая задача постоянно нависать над ним, не давать «дышать», не давать пространства, не давать разгоняться. Впервые боксировал с этим соперником, но все шло по плану в поединке. Сложным было только ожидание — боксировали под самый вечер. Не могу сказать, доволен ли качеством бокса — со стороны всегда виднее, надо у тренера спросить. Всегда есть над чем работать, ошибок много. Турнир в целом очень важный, так как я представлял сборную России, свою страну. Было важно не подвести себя и тренеров.
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