Альберт Батыргазиев: Не подняли руку — значит, не выиграл

Лидер сборной России в этом весе доминировал на протяжении всех трех раундов боя с белорусом Дмитрием Асановым . Но подняли руку не ему — возмущение прокатилось по залу. Даже Асанов в знак согласия с тем, что соперник был сильнее, поднял руку Батыргазиеву. Но сам Альберт к поражению в финале отнесся по-другому.

— Руку не подняли, значит, проиграл — я так считаю, мой тренер тоже. Был уверен, что победил, конечно. В поединке была тактическая задача постоянно нависать над ним, не давать «дышать», не давать пространства, не давать разгоняться. Впервые боксировал с этим соперником, но все шло по плану в поединке. Сложным было только ожидание — боксировали под самый вечер. Не могу сказать, доволен ли качеством бокса — со стороны всегда виднее, надо у тренера спросить. Всегда есть над чем работать, ошибок много. Турнир в целом очень важный, так как я представлял сборную России, свою страну. Было важно не подвести себя и тренеров.