Поветкин: немного нервничаю, я впервые участвую в таком большом турнире

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин поделился ожиданиями от поединка с Дэвидом Прайсом , который состоится 31 марта в Кардиффе. Россиянин признался, что масштаб проводимого турнира заставляет его немного нервничать.

«Возможно, немного нервничаю, так как впервые участвую в таком большом турнире. Хочу показать блестящее выступление, тем более, что я буду боксировать в стране, в которой зарождался бокс. Что касается непосредственно боя, то у Прайса мощный удар справа, но в последних поединках он был не в форме и это может повлиять на ход противостояния.

Мне необходимо использовать на ближней дистанции, не давая ему пользоваться преимуществом в габаритах. Следующей моей целью будет Джошуа. Неважно, какие титулы у него будут. Просто я хочу драться с лучшими, а по моему мнению сейчас он лучший в нашем весе", — приводит слова Поветкина RingTV.