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Беллью о поражении Прайса от Поветкина: Моё сердце разбито
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Беллью о поражении Прайса от Поветкина: Моё сердце разбито 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Ливерпульский экс-чемпион мира в тяжёлом весе Тони Беллью очень огорчился поражению близкого друга Дэвида Прайса (22-5, 18 КО), который 31 марта в Кардиффе (Уэльс) был жёстко нокаутирован россиянином Александром Поветкиным (34-1, 24 КО). Беллью считает, что у Прайса был шанс сотворить сенсацию, но всё сложилось не в его пользу.
«Честно говоря, чувствую себя так, словно мне разбили сердце, — еле-еле сдерживает слёзы Тони. — Дэвид основательно потряс Поветкина (в 3-м раунде), но не смог развить успех ещё одним точным ударом в начале следующего раунда. Но я не могу не отдать ему должного. Он дрался вопреки тому, что все списали его заранее, и тому, что почти всё было против него. Как бы я хотел, чтобы всё сложилось иначе… Дэвид замечательный боец и прекрасный человек. К счастью, без бокса тоже есть жизнь».
Чему быть — того не миновать. Репортаж vRINGe о бое Поветкин-Прайс
ВИДЕОЗАПИСЬ поединка
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