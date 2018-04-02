Чемпион России Максим Чурбанов победил чемпиона Бельгии Мэритона Карашья

31-летний чемпион России по боксу среди профессионалов в первом среднем весе, тюменец Максим Чурбанов (8 побед, 3 поражения, 1 ничья) одержал победу раздельным решением судей над 26-летним чемпионом Бельгии албанского происхождения Мэритоном Карашья (18 побед, 5 поражений, 1 ничья). Бой состоялся в рамках боксерского вечера, проходившего в бельгийском Генте.

— Бельгийская публика привыкла смотреть силовой бокс, наверное, поэтому пришлось работать в маленьком ринге 4х4 метра с мягким покрытием, а не как у нас — 6х6. На мягком покрытии не набегаешься, многие просто встают и бьют весь поединок. Я правильно сделал, что не уперся в соперника и давал ему «вымахаться», — отметил Чурбанов. — Попался сильно бьющий боксер, и, как я понял, он считается у них панчером. Бельгиец хоть наносил мало ударов, но в каждый пытался вложить максимум силы.

План на бой был такой: кидать навстречу много-много ударов, чтобы он мазал и уставал, сам в удар не заряжался, старался обыграть за счет технического уровня и скорости. Он потратил все ресурсы к концу боя и в последнем 8-раунде у него не осталось совсем сил. Что касается меня, то я в концовке функционально чувствовал себя нормально на «четверку», если бы чуть больше времени было, мог бы еще лучше подготовиться. Несмотря на то, что бой получился тяжелый, я доволен своим результатом. Ложкой дегтя стало рассечение, полученное от столкновения головой.